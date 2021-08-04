Государственный департамент США намерен следить за ходом расследования смерти в Киеве белорусского оппозиционера Виталия Шишова, найденного 3 августа повешенным в Святошинском парке.

Об этом в день смерти белоруса заявил представитель ведомства Нед Прайс во время традиционной пресс-конференции.

Прайс сказал, что во внешнеполитическом ведомстве США "очень опечалены" известием о трагической гибели Шишова.

"Мы продолжаем внимательно следить за расследованием этого дела, которое проводят украинские власти", - сказал Прайс.

Напомним, Шишов пропал 2 августа: утром он вышел на пробежку и не вернулся с нее.

После поисков в течение суток его нашли повешенным. Причем белорусская оппозиция сразу же заявила, что смерть ее представителя - дело рук белорусских чекистов.

На новость о смерти молодого мужчины отреагировало посольство США в Киев, выразив надежду на прозрачное и тщательное расследование причин трагедии.

Ход расследования взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский, о чем сообщила его пресс-служба.