В Киевской области, недалеко от города Вишневое в ночь с 31 июля на 1 августа между 19-летним пассажиром и 36-летним водителем такси случился словесный конфликт, позднее переросший в драку и избиение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, водитель решил остановить машину, но и после остановки они продолжили ссору на обочине дороги. Через некоторое время между ними началась драка в ходе которой 19-летний пассажир нанес 2 удара ножом в водителя, после чего взял камень и нанес им многочисленные удары по голове.

Когда злоумышленник увидел что таксист находится без сознания, он завладел его кошельком и другими личными вещами, и с месяца совершения преступления скрылся.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Следствием установлено, что в ночь с 31 июля на 1 августа вблизи г. Вишневое между 19-летним пассажиром и 36-летним водителем такси возник конфликт. После остановки автомобиля мужчины продолжили выяснять отношения на обочине дороги, между ними началась драка, в ходе которой юноша нанес два удара ножом в область шеи потерпевшего, после чего взял камень и нанес им многочисленные удары по голове.

Когда злоумышленник увидел что таксист находится без сознания, он завладел его кошельком и другими личными вещами, и с места совершения преступления скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется отделом полиции №1 Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется отделом полиции №1 Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщала "Страна", в центре Киева на гражданина Турции напали восемь грабителей. Это произошло после полуночи.

Напомним, что в Киеве таксист устроил массовое ДТП, пытаясь "проскочить" на красный.