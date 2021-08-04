Президент США Джо Байден дал в Белом доме пресс-конференцию об успехах борьбы его администрации с пандемией коронавируса. Большую часть выступления он посвятил необходимости вакцинации, а также назвал новую волну заражений трагедией, которую можно было предотвратить.

Выступление американского лидера транслировалось в Фейсбуке Белого дома.

Заявляя о возможности предупредить очередную волну, Байден сослался на мнение экспертов. Он также процитировал их прогноз, согласно которому вскоре ситуация станет хуже, прежде чем улучшится.

Также он привел общеизвестные данные о том, что вакцинированные от коронавируса редко болеют им в тяжелой форме и почти никогда не попадают в больницу.

"У нас пандемия непривитых", - сделал из этого вывод президент.

Также Байден сказал, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10-20 раз больше случаев заражений коронавирусом.

"Это как пожар среди тех, кто не вакцинировался", - сделал образное сравнение Байден.

При этом он видит и определенные успехи. Так, уровень вакцинации в США за последнюю неделю вырос выше 55%, а средний дневной показатель прививок сейчас самый высокий за месяц.

"Это обнадеживающий знак", - резюмировал Байден.

Между тем в США из-за особо заразного штамма "дельта" рекомендуют возобновить ношение масок в помещениях даже привитым.

А в Европе раздумывают о необходимости третьей прививки от коронавируса для полного цикла иммунизации.