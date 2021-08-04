В Амстердаме из-за контрабанды кокаина задержаны сотрудники местного аэропорта "Схипхол". Также перехвачено 321 кг этого наркотика.

Об этом сообщает NOS.

В частности, говорится о задержании семи подозреваемых. Большинство из них оказались сотрудниками аэропорта. Задержаны шесть мужчин в возрасте от 31 до 57 лет и 33-летняя женщина.

Их подозревают, в частности, в отмывании денег, контрабанде тяжелых наркотиков. Телефоны задержанных прослушивались.

"Персоналу "Схипхол", причастному к этой преступной деятельности, не место в нашем аэропорту", - подчеркнула служба безопасности амстердамского аэропорта "Схипхол".

Во время обысков были изъяты автомобили, предметы роскоши, носители информации и деньги.

Всего в деле тринадцать подозреваемых. Трое из них находятся в тюремном заключении.

Отмечается, что в результате расследования 24 мая этого года было перехвачено 321 кг кокаина. Стоимость авиаперевозок из Эквадора оценивается примерно в 16 миллионов евро.

Расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который хранил у себя дома и продавал особо опасные психотропные вещества.

Ранее стало известно, что гражданка Украины пыталась пронести наркотики в Россию в босоножке.