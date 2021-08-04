Масштабные пожары, охватившие Турцию, Грецию и Италию оказали влияние на погоду в Украине. Она становится менее устойчивой и сложной в прогнозировании.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В частности, синоптики не смогли спрогнозировать грозы в Житомирской области, которые затем направились на восток в сторону Киева и Чернигова.

Их не спрогнозировала ниодна метеорологическая модель.

Также сообщащется, что на Донбассе даже локальный ливень достиг интенсивности 34 мм за 1 час.

По предварительным прогнозам, в течение 5-7 августа вдоль западных границ Украины будет перемещаться активный циклон под названием Henri, который 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Как сообщала "Страна", под Николаевом ураган сорвал крышу со здания суда и разнес по городу сотни бумажных следственных документов.

Напомним, что 1 августа из-за сильной жары в Киеве решили запретить въезд в город для фур и грузовиков в дневное время.