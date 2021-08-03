Адвокат Ростислав Кравец только что встретился со своим клиентом Николаем Чаусом. О подробностях этой беседы защитник эксклюзивно рассказал "Стране".

Кравец подтвердил, что СБУ договорилась с НАБУ и "полюбовно" передала Чауса Бюро. Однако доставили экс-судью в СИЗО сотрудники Службы безопасности. Там Кравец и встретился с Чаусом.

По словам адвоката, на завтрашнем заседании в ВАКС Чаус будет давать показания - он готов говорить. Причём Чаус собирается рассказать все о том, как его дважды похитили: сначала из Украины вывезли в Молдову в 2016 году, а весной 2021 года вывезли из Молдовы обратно в Украину.

Юрист прогнозирует, что завтрашнее заседание суда по делу Чауса будет богатым на сенсации.

"Завтра в два часа дня ждём заседание. Чаус завтра будет говорить все о том, где он был, с кем, что с ним делали, кто его похитил. Он расскажет, что пять лет назад исчез из Украины не по его воле, и вернулся сюда сейчас не по своей воле. И все это время тут находился тоже не по своей воле", - заявил "Стране" Кравец.

Он добавил, что намерен просить суд проводить заседание в закрытом режиме, чтобы не раскрывать все детали похищения. Так как, по словам адвоката, в похищении Чауса замешаны все правоохранительные органы Украины.

Также Кравец сообщил "Стране" некоторые подробности о том, что происходило с Чаусом с момента похищения из Кишинева до того, как он объявился в Украине.

По словам адвоката, Чауса пытали и больше полутора месяцев держали прикованным к кровати.

"Сейчас физическое состояние Чауса требует медицинского ухода. Он долго находился в ненадлежащих условиях, ему нужна психическая помощь в том числе. Думаю, уже можно рассказать о том, что Чаус более 50 дней был буквально прикован к кровати. Ему не разрешали даже мыться, только давали ходить в туалет. Его мучили, постоянно включая и выключая свет, постоянно щёлкали выключателем. Включили и выключили. Пытка такая", - рассказал "Стране" Кравец.

Напомним, после похищения весной в Кишиневе Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области - полураздетым и явно нездоровым. После чего за него началась настоящая война между НАБУ и СБУ.

В итоге 3 августа экс-судья оказался в руках НАБУ, которое инициировало заседание суда по избранию для него меры пресечения. Суд состоится днем 4 августа.