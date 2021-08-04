Испытательная бригада сотрудников Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, провела исследовательские испытания беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Испытания прошли по поручению военного руководства Украины.

Об этом сообщается 3 августа в Фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

Во время испытаний по разработанным специалистами института полетным заданиям, программе и методикам испытательная бригада НИИ и экипажи Воздушных сил Вооруженных сил Украины успешно выполнили полеты с применением современных средств радиоэлектронной борьбы, отчитались в Генштабе.

Как писала "Страна", осенью 2018 года Украина и Турция подписали соглашение о приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.

В апреле текущего года Украина заключила новое соглашение о закупке партии беспилотников.

А в середине июля Военно-морским силам Украины передали первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.