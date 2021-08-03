В Киеве заключили под стражу девятерых подозреваемых в грабежах и разбойных нападениях на иностранных граждан в кафе и ресторанах.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, их арестовали на 2 месяца. Все эти лица проходят по ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187 УК Украины.

Четырем из них не разрешили выйти под залог, двум взятым под стражу оставили возможность внесения залога в размере 190 тысяч гривен, еще трем определили возможность внесения залога в размере 1 млн гривен.

Ранее киевские стражи порядка обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев в Киеве. По данным следствия, группа действовала на территории трех развлекательных заведений в центре столицы.

Среди членов группы были официанты, которые предоставляли иностранным гражданам, которые отдыхали в заведениях, счета с перечнем заказов и суммами, которые были завышены в 5-10 раз.

В случае отказа иностранцами оплачивать счет, участники преступной группы приглашали их в комнату администратора, где, применяя насилие и психологическое давление, заставляли оплачивать счета, а в случае отказа силой отбирали деньги, мобильные телефоны и ценности.

Фото: t.me/kyiv_pro_office

По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщала "Страна", в Киеве группировка мошенников занималась фальшивым производством ковид-паспортов, дипломов и аттестатов.

Также стало известно, что в России продавщица секс-шопа отбилась от грабителя резиновым фаллоимитатором.