После отставки Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел в украинской полиции началась кадровая чистка.

По информации источника "Страны" в МВД, готовится отставка глав ряда областных управлений Нацполиции.

Речь идет о руководителях управлений в городе Киеве, Одесской и Харьковской областях.

"Главу столичной полиции увольняют за слишком тесные связи с мэром Кличко. Главу харьковского областного управления - за связь с Аваковым. В Харькове, кстати, вообще большая чистка намечается. Готовится еще отставка близкого к Авакову главы облсовета Товмасяна. И не только. По Одесской области есть вопросы профессионального характера", - пояснил источник "Страны" в МВД.

Глава управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, с которым переговорила "Страна", информацию о своей грядущей отставке не подтвердил.

"У меня пока все в рабочем режиме", - сказал Олег Бех.

Напомним, Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел, который он занимал с 2014 года при двух президентах, 13 июля.

Верховная Рада утвердила его отставку спустя два дня, 15 июля.

Ранее "Страна" подробно разбирала, как уход казавшегося бессменным министра повлияет на внутриполитическую обстановку в Украине, в частности, на выборы мэра в Харькове.