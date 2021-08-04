Гибель белорусского оппозиционера в Киеве: кого назначат виновным?

Безусловно главной новостью дня стала гибель главы оппозиционного "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, который накануне пропал без вести. Вчера утром его нашли повешенным в Святошинском парке.

Центральной темой вчерашних обсуждений, конечно, были версии смерти белорусского оппозиционера. Прогнозируемо в самоубийство практически никто не поверил и так же прогнозируемо основной версией в кругах белорусской оппозиции стала диверсия спецслужб Лукашенко.

Мог ли это быть КГБ Белоруссии? Сомнительно.

Шишов для белорусской власти не представлял никакой угрозы, и для показательного убийства логично было бы выбрать более известную жертву (если такая цель ставилась).

В любом случае, не стоит отметать и другие варианты, поскольку едва ли не во всех предыдущих случаях, когда на территории Украины происходили громкие убийства, в которых по горячим следам обвиняли спецслужбы России или Белоруссии, в итоге оказывалось, что мотивы преступлений были не политическими и что убийцы не имели к зарубежным спецслужбам никакого отношения.

При этом наиболее заинтересованной в том, чтобы Шишов не оказался жертвой белорусского КГБ, является не белорусская, а украинская власть. Поскольку версия о "белорусском следе" сейчас активно разгоняется, в первую очередь, порохоботами – в паре с тезисом, что нынешняя власть не способна обеспечить безопасность, и соответствующими выводами. Поэтому для Владимира Зеленского, взявшего расследование под личный контроль, было бы лучше, если бы результатом этого расследования оказалось самоубийство или убийство по бытовым/финансовым мотивам.

Такой результат избавил бы и от необходимости вводить против Минска новый пакет санкций, который (по аналогии с европейским) коснулся бы экономического сотрудничества. А это – уже не удар по Лукашенко, а выстрел в собственную ногу.

Подорожание электроэнергии: кто будет пострадавшим?

Новое подорожание электроэнергии все-таки будет. СНБО, созванное президентом именно для решения вопроса тарифов на электричество, оказалось всего лишь пиаром, поскольку то, что приняли на заседании главного органа по безопасности и обороне, вполне могли принять на заурядном заседании Кабмина.

Согласно этому решению, электроэнергия не подорожает лишь для уязвимых слоев населения. Каким образом будет происходить данная дифференциация, пока не объявлено. Но очевидно, что единственный существующий сегодня способ – это дополнительная субсидия для тех, кто ее уже получает. Правда, в таком случае нельзя говорить о том, что подорожания не будет – оно будет, но с компенсацией для самых бедных.

До решения Кабмина о пролонгации нынешней единой цены – 1,68 грн за киловатт – до 1 сентября рассматривался и другой вариант: введение разных цен в зависимости от объема потребленной электроэнергии. Причем речь шла фактически о возврате не к двухступенчатой градации (как это было в последние годы), а о многоступенчатой, которая существовала при Викторе Януковиче и в первые годы после него.

Согласно этой версии, первые сто киловатт даже должны были подешеветь до 1,20, следующие 200 – остаться по 1,68, а вот после этого уже идет нарастание: от 300 до 500 кВт – 2,30, от 500 до 1000 – 3,50, свыше 1000 – от 4 грн. Система достаточно социальная, поскольку большинство украинских семей потребляют не более 300 киловатт. Однако она не подпадает под объяснение, которое дал вчера пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – что защитят только "уязвимые слои населения". Поскольку в это случае подорожание не коснется 80% населения.

Поэтому нашим гражданам остается надеяться на то, что просто формулировки у СНБО оказались нечеткими и что на самом деле речь идет о переходе на многоступенчатую модель, от которой отказались в 2016 году. Но, в любом случае, электроэнергия – не самая большая головная боль для украинцев этой осенью. Поскольку впереди – новости о тарифах на отопление.

Разумкову запретили въезд на Донбасс

Внутри власти начались политические игры. Накануне вечером новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил. Первой и единственной жертвой этого запрета стал спикер парламента Дмитрий Разумков, который как раз запланировал рабочую поездку на Донбасс, но был вынужден ее отменить.

Очевидно, что решение о "временном запрете" принималось не в Министерстве обороны, а на Банковой: у военных просто нет причин для введения подобного запрета. И если он все-таки введен, то явно по указанию Зеленского и означает одно: отношения между президентом и спикером окончательно испортились.

Поэтому главный вопрос сейчас не в самом решении главкома Вооруженных сил, а в том, что за ним последует. Запрет на поездку в Донбасс может быть предупреждением Разумкову, чтобы тот снизил индивидуальную политическую активность и вернулся в команду президента. А может – и предвестником попытки снятия спикера на осенней сессии парламента.

Сейчас, когда Зеленскому удалось вернуть управляемость фракции, перспектива отставки главы Верховной Рады уже не выглядит такой нереальной, как это было еще несколько месяцев назад. И настоящей проблемой для Банковой будут не 226 голосов за снятие Разумкова, а столько же за назначение сменщика (предположительно – Руслана Стефанчука). Если эта проблема будет решена, то вопрос будет поставлен в повестку дня.

"Подарок" от МВФ: как его использует власть

Первая и единственная хорошая новость от Международного валютного фонда едва ли не за всю историю сотрудничества с ним: Украина получит 2,7 млрд долларов "просто так", без всяких условий. На самом деле этот "подарок" – часть общемировой программы МВФ по восстановлению экономики, и если учесть, что всего фонд собирается раздать 650 миллиардов, то наши 2,7 выглядят довольно скромно. Но, в любом случае, ситуация неординарная.

И такой неординарной ситуацией, естественно, не могла не воспользоваться Банковая. В релизе от пресс-службы ОП сам Зеленский прокомментировал этот "подарок к Дню независимости". Но самое главное: весь релиз начали с фразы, что МВФ дал деньги после того, как президент поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как бы намекая – что не было бы разговора, не было бы и денег. Что, естественно, является неправдой.

Однако это все же не самый главный момент в релизе. Ключевое, что должен был сказать президент, – на что будут потрачены эти деньги. Однако Зеленский ограничился общей фразой о том, что они "помогут стране преодолеть последствия кризиса из-за пандемии и стимулируют украинскую экономику".

А когда власть не говорит ничего конкретного, это означает одно: у нее на эти 70 с лишним миллиардов гривен свои планы.

"СП-2": республиканцы собрали группу поддержки Украины

Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес и 10 его европейских коллег вчера выступили с совместным заявлением, в котором осудили соглашение по "Северному потоку - 2", подписанное президентом Штатов Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Заявление это интересно тем, что обозначило всю группу поддержки, которую имеет Украина в своей борьбе с газопроводом. В нее входят американские республиканцы, а также большинство в парламентах Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Ирландии, Чехии и Польши.

Группа довольно представительная, однако главное в этом списке не то, кто там есть, а то, кого там нет. Там нет ни правящей партии США, ни представителей двух ведущих государств Евросоюза – Германии и Франции. Очевидно, что при отсутствии этого "золотого треугольника" никакие реальные решения не могут быть приняты.

Впрочем, реальная цель этого заявления – чисто пропагандистская: республиканцы пытаются настроить общественное мнение США против "СП-2", показав, насколько серьезна команда его противников.

Учитывая мертвый сезон в плане новостей, идея понятная. Но, учитывая тот факт, что строительство "СП-2" планируют закончить до конца августа, реального эффекта эта акция вряд ли даст.