В пограничной службе Украины опубликовали список изменений, которые вступят в силу с 5 августа. Они касаются правил пересечения границы и КПВВ.

В частности, уже с этого четверга как граждане Украины, так и иностранцы, въезжающие на территорию Украины - подлежат обязательной 10-дневной самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Срок исчисления начинается через 72 часа с момента пересечения границы Украины.

Данная норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находившихся на их территории более 7 дней в течение последних 14 дней. Для них срок самоизоляции – 14 дней.

Самоизоляция не нужна и прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы.

Данная норма не касается лиц, прибывших из России и Индии.

С полным перечнем категорий лиц, кто не подпадает под самоизоляцию, можно ознакомиться по ссылке https://is.gd/89W58K.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

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