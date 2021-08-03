Российская энергетическая компания "Газпром" остановила закачку газа в подземные хранилища Европы. Сокращение поставок началось еще в минувшую субботу, а закончился в понедельник.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, приведенные агентством, за газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус.

Остановлена закачка в хранилища Бергермеер (Нидерланды) и Реден (Германия). Начался отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Также сокращены поставки голубого топлива по газопроводу "Ямал-Европа", идущего через Беларусь и Польшу в ФРГ. Если до прошлой пятницы по нему прокачивали 84 миллионов кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток упал ниже 50 миллионов кубометров.

После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд кубометров) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустошены всюду, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании - безусловный приоритет. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 млрд кубометров больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а немного ниже 2019 года.

Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как о хранилищах в Европе.

Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров. На наступившей неделе котировки закрепились выше $500: в понедельник контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $517, во вторник - $505 за тысячу кубометров.

По итогам газовых суток 2 августа уровень наполненности ПХГ Европы составляет 57,54%, что на 16,2 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Помимо дефицита ресурсов газа на рынке закачку ограничивает и цена. При ценах выше $500 за тысячу кубометров закачка газа в хранилища кажется нерентабельной.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $299 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.

В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.

В конце июля "Страна" сообщала, что "Газпром" не стал бронировать транзитную мощность через Украину на август.

Мы также писали, что компания отказалась увеличивать транзит газа через Украину в четвертом квартале текущего года.