Во вторник, 3 августа, в Кувейте, где в июле температура воздуха поднималась до +73 градусов, произошел пожар на свалке автомобильных покрышек, которая является самой большой в мире.

Об этом сообщает Youtube-канал "WORLD NEWS WITH CH".

Огромнейшая свалка автомобильных покрышек находится недалеко от города Сулабия в Кувейте. На данный момент участок возгорания небольшой, но если он распространится это может вызвать экологическую катастрофу.

Еще с 2020 года Государственное управление по охране окружающей среды Кувейта (EPA) решает вопрос с утилизацией покрышек, на свалке они лежат уже более 30 лет. И это не первый пожар, который начинается на свалке.

Напомним, недавно лесные пожары охватили Турцию, довольно быстро они перекинулись на жилые районы и подобрались вплотную к курортным районам страны. Как после пожаров в Бодруме живут украинские туристы выясняла "Страна".

Сразу вслед за Турцией лесные пожары охватили и греческий полуостров Пелопоннес. Из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей пяти деревень, огонь уничтожил дома, восемь человек попали в больницу с ожогами и проблемами с дыханием.