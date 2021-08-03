Задержанный очень похож на Чауса. Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что только что в Феофании его сотрудники задержали судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого во взятке. Имя задержанного не называется.

Сообщение появилось в Фейсбуке ведомства около 21:20 3 августа.

В НАБУ заявили, что до избрания меры пресечения 4 августа подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", - добавили в Бюро.

По всем параметрам (должность и дата суда), речь идёт о похищенном Николае Чаусе, который вышел к людям в Винницкой области. НАБУ сопроводило пост фотографиями, на которых также запечатлен очень похожий на бывшего судью человек.

Скриншот из Фейсбука НАБУ

Задержанный НАБУ

Ростислав Кравец, адвокат Николая Чауса, подтвердил "Стране", что именно экс-судью работники НАБУ задержали в Феофании.

"Это правда. Завтра будет суд с участием Чауса", - сказал он.

Кравец добавил, что, видимо, в НАБУ договорились с СБУ. При этом, по словам юриста, СБУ продолжает охранять Чауса, но передала его в НАБУ.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы. В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине", - прокомментировал ситуацию Кравец.

В данный момент адвокат едет к Николаю Чаусу.

Как ранее писала "Страна", суд по избранию меры пресечения Чаусу запланирован на 4 августа

После объявления даты заседания адвокат судьи рассказывал, что НАБУ пытается доставить его клиента в суд силой.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.