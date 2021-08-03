Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что только что в Феофании его сотрудники задержали судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого во взятке. Имя задержанного не называется.

Сообщение появилось в Фейсбуке ведомства около 21:20 3 августа.

В НАБУ заявили, что до избрания меры пресечения 4 августа подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", - добавили в Бюро.

По всем параметрам (должность и дата суда), речь идёт о похищенном Николае Чаусе, который вышел к людям в Винницкой области. НАБУ сопроводило пост фотографиями, на которых также запечатлен очень похожий на бывшего судью человек.

Ростислав Кравец, адвокат Николая Чауса, подтвердил "Стране", что именно экс-судью работники НАБУ задержали в Феофании.

"Это правда. Завтра будет суд с участием Чауса", - сказал он.

Кравец добавил, что, видимо, в НАБУ договорились с СБУ. При этом, по словам юриста, СБУ продолжает охранять Чауса, но передала его в НАБУ.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы. В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине", - прокомментировал ситуацию Кравец.

В данный момент адвокат едет к Николаю Чаусу.

Как ранее писала "Страна", суд по избранию меры пресечения Чаусу запланирован на 4 августа.

После объявления даты заседания адвокат судьи рассказывал, что НАБУ пытается доставить его клиента в суд силой.