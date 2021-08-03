В результате стрельбы у штаб-квартиры Министерства обороны США 3 августа скончался раненый офицер полиции.

Об этом передает CNN, ссылаясь сразу на три источника в правоохранительных органах.

Стрельба произошла на автобусной платформе у комплекса Пентагона, из-за нее персоналу ведомства запретили его покидать и выходить на улицу.

Сейчас люди уже могут выйти из здания, однако некоторые входы еще остаются закрытыми.

Представитель Пентагона отказался подтверждать информацию о гибели полицейского при стрельбе у оборонного ведомства США. Глава полиции заявил, что неизвестный открыл огонь по их сотруднику.

Представитель охраны заявил, что ранены несколько человек. Американские журналисты сообщали, что при стрельбе пострадали минимум три человека, причем двое серьезно. О судьбе других пострадавших пока ничего не сообщается.

и вызвала блокировку здания без допуска персонала на улицу, согласно сообщению, которое было отправлено сотрудникам Пентагона Агентством по охране сил Пентагона.

Г​лава ведомства по защите Пентагона Вудро Кюсс и пресс-секретарь министерства Джон Кирби пообещали провести брифинг для журналистов и предоставить дополнительную информацию.

В июне "Страна" рассказывала, что в Техасе вооруженный мужчина внезапно открыл огонь в развлекательном центре и ранил 13 человек.

Буквально несколькими днями позже, как мы писали, очередной стрелок начал палить по людям в Финиксе. Он убил одного и ранил 12 человек.