В Германии приговорили к 14 месяцам испытательного срока 84-летнего пенсионера, у которого дома в гараже стоял тяжелый танк "Пантера" времен Второй мировой войны, а также целый арсенал оружия.

Соответствующее решение вынесли в суде города Киля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

По словам судьи Рихтера Штефана Ворпенберга, мужчина "не носился по округе и не стрелял".

Он признан виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, но по мнению суда, пенсионер действовал как коллекционер.

Большое количество найденного оружия суд посчитал отягчающим обстоятельством. Из 14 месяцев четыре засчитаны как отбытые в связи с длительностью судебных разбирательств.

Также мужчина должен выплатить штраф в 250 тысяч евро, которые будут направлены в том числе социальным организациям.

Как сообщала "Страна", в Лисичанске полицейские приехали на вызов о домашнем насилии и нашли целый арсенал оружия. Ранее в США констатировали, что после начала АТО (ООС) Украина превратилась в "оружейный супермаркет".

Напомним, что опубликованы документы Генштаба СССР, датированные весной 1941 года. Их содержание говорит о подготовке руководства СССР к отражению агрессии гитлеровской Германии и ее союзников на территории СССР, опровергая тем самым один из самых известных перестроечных мифов о Великой Отечественной войне.