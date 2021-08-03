В Европейской комиссии ожидает вывода агентства лекарственных средств (EMA) относительно необходимости ревакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса. ЕК ведет подготовку к тому, что третья прививка понадобится.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря ЕК Арианны Подесты во время брифинга в Брюсселе.

Она заявила, что есть вероятность, что третья прививка может понадобится. Отчасти поэтому, чтобы быть готовыми к необходимости ревакцинации, ЕС подписал очередной контракт с BioNTech-Pfizer на 1,8 млрд доз.

Кроме того, предусмотрен вариант в получении 150 млн доз в дополнение к контракту с компанией Moderna. Однако приниматься решение о третьей прививке будет только на основе вывода ученых. То есть ЕК готова к ревакцинации, но находится в ожидании вывода EMA.

Между тем, в Израиле уже начали вакцинировать население третьей дозой препарата от коронавируса. В первую очередь прививают людей от 60 лет и старше.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Украины тоже начали говорить о готовности делать третью прививку от коронавируса.