Вступил в силу указ Министерства здравоохранения Украины о рациональном использовании ультрафиолетового бактерицидного излучения, как средства профилактики инфекционных болезней.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Согласно данному указу запрещается использование следующего:

рециркуляторов, ведь это средство дезинфекции воздуха не имеет доказанной эффективности;

озонопродуцирующих УФБ ламп, который исключает вредный фактор, что негативно влияет на здоровье пациентов и медицинских работников.

"Это позволит медицинским учреждениям сэкономить миллионы гривен ежегодно и направить эти средства на другие эффективные меры системы профилактики инфекций и инфекционного контроля.

Зато впервые в Украине системно регламентируется использование УФБ излучения в учреждениях здравоохранения в соответствии с современными принципами доказательной медицины в сфере инфекционного контроля", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине провели масштабное исследование по антителам к коронавирусу. Как оказалось, они есть примерно у 40% населения.

Также "Страна" сообщала, что сдавать тест на антитела к коронавируса перед вакцинацией не имеет смысла.