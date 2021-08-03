Двигатели готовы к испытаниям. Фото: twitter.com/SpaceX

В ночь на 3 августа инженеры компании SpaceX закончили установку двигателей Raptor и решетчатых рулей на четвертый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy Booster (B4). Она предназначена для вывода на орбиту многоразового пилотируемого космического корабля Starship.

Фото прототипа ракеты с уже закрепленными 29 двигателями и четырьмя рулями выложил официальный Твиттер SpaceX и перепостил Илон Маск.

"29 двигателей Raptor и 4 стабилизатора поперечной устойчивости были установлены на Super Heavy в преддверии первого орбитального полета", - говорится в записи микроблога.

Скриншот из Твиттера SpaceX

Прототип Super Heavy Booster

Прототип ракеты, вид сверху

Позже Маск сообщил, что компания SpaceX приступила к перемещению прототипа B4 к орбитальной пусковой установке, и опубликовал небольшое видео "переезда".

"Super Heavy Booster перемещается на орбитальную пусковую установку", - подписал ролик миллиардер.

Многоразовая ракета Super Heavy предназначена для вывода на орбиту корабля Starship. Ее высота составляет 70 метров,  тогда как корабля - 50 метров.

В середине июля SpaceX провела тестовый запуск трех двигателей прототипа ракеты-носителя. В ближайшее время SpaceX  намерена запустить девять двигателей одновременно.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об амбициозном проекте с ракетой-носителем.

Мы также регулярно пишем об испытаниях прототипов корабля Starship. Некоторые из них взрываются после старта. А вот в мае прототип Starship SN15 успешно вернулся на Землю.

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