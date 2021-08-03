В SpaceX показали фото мощной ракеты Super Heavy с почти тремя десятками двигателей
В ночь на 3 августа инженеры компании SpaceX закончили установку двигателей Raptor и решетчатых рулей на четвертый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy Booster (B4). Она предназначена для вывода на орбиту многоразового пилотируемого космического корабля Starship.
Фото прототипа ракеты с уже закрепленными 29 двигателями и четырьмя рулями выложил официальный Твиттер SpaceX и перепостил Илон Маск.
"29 двигателей Raptor и 4 стабилизатора поперечной устойчивости были установлены на Super Heavy в преддверии первого орбитального полета", - говорится в записи микроблога.
Прототип ракеты, вид сверху
Позже Маск сообщил, что компания SpaceX приступила к перемещению прототипа B4 к орбитальной пусковой установке, и опубликовал небольшое видео "переезда".
"Super Heavy Booster перемещается на орбитальную пусковую установку", - подписал ролик миллиардер.
Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021
Многоразовая ракета Super Heavy предназначена для вывода на орбиту корабля Starship. Ее высота составляет 70 метров, тогда как корабля - 50 метров.
В середине июля SpaceX провела тестовый запуск трех двигателей прототипа ракеты-носителя. В ближайшее время SpaceX намерена запустить девять двигателей одновременно.
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