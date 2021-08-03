Сдавать тест на антитела к коронавирусу не имеет смысла ни до, ни после вакцинации от COVID-19, потому что результат такого теста не позволяет делать вывод об уровне иммунной защиты человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

В МОЗ объяснили, что нет стандарта для тестов, которые измеряют уровень антител. Поэтому разные лаборатории применяют различные методы исследования, различные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, различное оборудование. Как результат - такие тесты дают неточные результаты.

"Антитела является не единственным звеном защиты от COVID-19. Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и какой тест на антитела не определит", - рассказали в МОЗ.

То есть при низком уровне антител можно иметь хорошую защиту от коронавируса по причине хорошей работы клеточного иммунитета. Так и наоборот - после первой прививки может вырасти уровень антител, но защита будет работать только тогда, когда подключатся другие звенья иммунитета.

Напомним, Украина до конца года должна получить почти 20,5 млн доз вакцин.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве откроют новый центр массовой вакцинации от коронавируса.