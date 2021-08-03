В Сингапуре от последствий коронавирусной инфекции скончался украинский моряк, который прибыл в мегаполис уже больным на борту судна, где работал.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения города-государства.

По данным ведомства, гражданину Украины было 34 года. 25 июля у него поднялась температура, появились другие симптомы заражения в виде кашля и вялости. 29 числа его судно прибыло в Сингапур.

31 июля украинцу стало хуже: у него появилась одышка. 1 августа его доставили с судна в одну из больниц города, где в тот же день врачи подтвердили диагноз COVID-19. И тогда же мужчина умер от тяжелых осложнений заболевания.

В среднем в последнюю неделю в Сингапуре с населением почти шесть миллионов человек ежедневно выявляют около 100 случаев заражения коронавирусом.

На днях "Страна" сообщала о смерти за границей во время работы на борту судна еще одного гражданина Украины. Моряк умер на корабле Lem Geranium, который находился в водах Пакистана. Вероятно. причиной кончины стала остановка сердца.

А в прошлом году мы рассказывали о смерти под Одессой моряка от малярии, который заразился ею в ЮАР.