Великобритания заявила о возможном угоне танкера на побережье возле Объединенных Арабских Эмиратов, при чем в Королевстве сказали, что речь не идет о пиратстве.

Об этом сообщается в заявлении Морской торговой организации Соединенного Королевства, во вторник, 3 августа.

Инцидент с категорией "возможный угон судна" произошел примерно в 100 километрах к востоку от эмирата Эль-Фуджайра.

"Судам рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе через этот район", - сказано в заявлении.

Как сообщает издание Sky News со ссылкой на свои источники в Службе безопасности, предположительно группа из 8-9 человек поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess, они были вооружены

"Это была несанкционированная посадка в Оманском заливе", - сказал источник издания.

Сообщается, что связь с танкером на данный момент отсутствует, идет расследование инцидента.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент, возле аннексированного Крыма.

Также "Страна" писала, как отреагировала пресса Британии на инцидент с эсминцем.