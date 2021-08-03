У посольства Беларуси в Киеве вечером 3 августа прошла акция памяти Виталия Шишова, накануне утром найденного повешенным. На мероприятии выступила девушка погибшего с заявлением, что мирным способом сменить режим Александра Лукашенко не получится.

"Это единственный вариант, при котором мы сможем победить этот режим. Я прошу, чтобы меня услышал каждый белорус... Мирным способом больше ничего не решить", - сказала она.

Примечательно, что девушку опекал молодой человек в футболке "Азов". Он призвал журналистов не беспокоить ее просьбами о комментариях смерти Шишова, чтобы не расшатывать ее эмоциональное состояние.

В финале акции памяти Шилова ее участники зажгли файеры.

Заявление партнерши белоруса прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"В общем, очевидно, что смерть Виталия белорусская оппозиция попытается использовать для радикализации протеста, который к настоящему времени уже почти затух в Белоруссии".

Ранее "Страна" рассказывала, как начиналась акция у дипломатического представительства соседней республики.

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