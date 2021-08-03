Во вторник, 3 августа, во Флориде отменили запуск к Международной космической станции космического корабля CST-100 Starliner, для которого на МКС уже подготовили шлюз. Аппарат должен был совершить свой второй тестовый полет к МКС в беспилотном режиме.

Об этом сообщается на сайте разработчика корабля компании Boeing.

Старт был отменен за три часа до запланированного времени вылета ракеты-носителя Atlas 5 с космодрома на мысе Канаверал.

Позже в компании объяснили причины произошедшего. По словам пресс-службы Boeing, во время предпусковой подготовки к испытательному полету инженеры, контролирующие работоспособность и состояние корабля, обнаружили нестандартные показания положения клапана в двигательной установке. Отклонение выявили после грозы, прокатившейся возле космодрома.

В связи с этим запуск Starliner на МКС перенесли на 4 августа. Правда, эта дата еще не окончательная.

"Мы разочарованы сегодняшними результатами и необходимостью перенести запуск нашего Starliner", - признал вице-президент и руководитель программы соммерческих пилотируемых полетов Boeing Джон Воллмер. Но добавил, что полет в космос человека - это сложное мероприятие, поэтому команды Boeing и НАСА будут тратить время, необходимое для обеспечения безопасности и целостности космического корабля, а также для достижения целей миссии.

Аппарат CST-100 Starliner был создан для полетов астронавтов США на орбиту Земли. В нем может лететь экипаж из семи человек.

Его первый тестовый полет в беспилотном режиме к МКС прошел 20 декабря 2019 года. Стыковка со станцией была запланирована на 22 декабря, но из-за технических неполадок, в частности сбоя в системе подсчета полетного времени, ее отменили. В результате корабль вернули на Землю.

Второй тестовый запуск Starliner к МКС намечали на 30 июля. Однако его перенесли из-за погодных условий (по другим данным - из-за нештатного включения двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС).