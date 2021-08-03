На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины по избранию меры пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которое состоится завтра, будут присутствовать его адвокаты. Но сможет ли приехать сам судья, пока неизвестно.

Об этом адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец рассказал в своих социальных сетях во вторник, 3 августа.

По его словам, в два часа дня (на это время назначено заседание ВАКС), адвокаты будут в суде. Однако приедет ли сам Чаус неизвестно, на данный момент нет информации о том, смогут ли его доставить и предоставить для него нужную защиту.

Кроме того, адвокат рассказал, что встречался с Чаусом и судья находится "в не очень хорошем состоянии", но уже в лучшем, чем был в воскресенье.

О встречах с Зеленским, слухи о которых пошли после интервью бывших государственных чиновников, адвокат написал просто

"Посмеялись вместе. Хотя делать это ему еще тяжело", написал Чаус.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Николая Чауса в получении взятки, с 2016 года он скрывался в Молдове. Весной стало известно о его похищении в Кишиневе.

В июле же он неожиданно нашелся в селе Винницкой области. После этого между СБУ и НАБУ разгорелось настоящее сражение за экс-судью, но по итогу он остался под защитой СБУ.

Также сообщалось, что на заседание суда планирует приехать супруга Чауса, которая уже 4 дня не может поговорить с Николаем.