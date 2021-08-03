Накануне проведения Киевом саммита "Крымской платформы" власти Крыма подготовили к Украине серию судебных исков. По словам председателя комитета по законодательству крымского Государственного совета Сергея Трофимова, в иске предъявлены претензии за организацию пяти блокад полуострова.

Об этом сообщает РИА Новости.

В марте спикер парламента Крыма Владимир Константинов распорядился подсчитать урон, который был нанесен региону из-за организованной Украиной водной блокады. В иске же речь идет не только о препятствиях снабжению Крыма водой, но также об энергетической, транспортной и продовольственной блокадах. Кроме того, в иске упоминается и уход с полуострова украинских банков, где крымчане хранили свои денежные средства.

Трофимов рассказал, что основа иска уже сформирована.

"Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", – заявил он.



Первый иск "власти" Крыма намерены подать осенью. Общую сумму ущерба они предварительно оценивают в 1,47 триллиона рублей (примерно 0,5 триллиона гривен).

Ранее "Страна" сообщала, что в июле Россия подала иск на Украину в ЕСПЧ. В нем кроме прочего шла речь и о водной блокаде Крыма.