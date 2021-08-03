В пресс-службе Офиса президент Украины информацию о получении Украиной 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда преподнесли достаточно интересно.

Из начала сообщения можно сделать вывод, что это решение было принято благодаря разговору Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Хотя Украина, как уже писала много раз Страна", эти деньги и так бы получила, автоматически. После того, как Фонд принял решение распределить 650 млрд долларов между своими членами согласно их квотам.

Напомним, в июле Исполнительный комитет МВФ принял решение о распределении 650 миллиардов долларов странам-участницам. Теперь Украина ждет от МВФ $2,7 миллиарда до конца лета. При этом Киеву не придется выполнять никаких условий для получения этих денег.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, полученные средства помогут стране преодолеть последствия кризиса из-за пандемии и стимулируют украинскую экономику.

Ранее мы писали, что в сентябре миссия МВФ приедет в Украину. Об этом написала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, кроме того она рассказала о продуктивном разговоре с Зеленским.