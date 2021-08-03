Суд избрал для военнослужащего из Управления государственной охраны (УДО) Евгения Беспалого, который избил танцора балета Нади Дорофеевой, меру пресечения в виде заключения в СИЗО. В следственном изоляторе Беспалый проведет 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - сказано в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в ночь на субботу возле ночного клуба Lift 22-летнего танцора Евгения избили, когда он выходил из заведения. В результате парень попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, ему сделали трепанацию черепа и сейчас идет сбор денег для его лечения.

Как выяснилось, избил танцора Евгений Беспалый - сотрудник Управления госохраны. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений.