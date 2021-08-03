В среду, 4 августа, в большинстве областей Украины будет хозяйничать поле повышенного давления - антициклон, который обеспечит преимущественно спокойную погоду без осадков. Но жители западных регионов, а также Житомирской и Винницкой областей днем ​​все же почувствуют капризный характер свежей неустойчивой воздушной массы, которую приближает циклон с юго-запада. В этих регионах синоптики обещают кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Ближайшей ночью в восточных, а днем ​​в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы ​​в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью +12-17 градусов, на побережье морей +18-23. Днем ожидается +23-28, а на юге и востоке страны местами до +31 градуса. В Карпатах ночью +5-10, днем ​​+16-21 градус.

В Киеве и области в среду - без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура ночью +13-17 градусов, днем +25-27.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев по данным на 9:00 3 августа составляла +24 градуса, уровень воды 448 см.

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