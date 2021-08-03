Штаб-квартира Министерства обороны США в округе Арлингтон (штат Виргиния) вечером 3 августа по киевскому времени оказалась заблокирована. Сотрудникам Пентагона не разрешено выходить на улицу из-за стрельбы, которая произошла недалеко от здания на платформе скоростного автобуса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение, адресованное сотрудникам Пентагона Агентством по охране ведомства.

Платформа автобуса находится совсем рядом с основным входом в штаб-квартиру Минобороны. Через него ежедневно в комплекс попадают тысячи сотрудников. Платформу используют сразу несколько автобусных маршрутов.

Другие американские СМИ передают, что при стрельбе пострадали как минимум три человека, причем двое серьезно. Также сообщается, что среди раненых есть один полицейский.

Полиция заверяет, что на месте инцидента уже тиха и выстрелы не раздаются, но меры безопасности правоохранители не отменяют.

Пока полиция ищет подозреваемого в стрельбе.

В США очень часто стреляют в общественных местах. Например, в конце июля в городе Сан-Рафел (штат Калифорния) произошла стрельба на рэп-концерте с двумя жертвами.

В самом начале лета "Страна" приводила прогноз о резком росте в стране числа убийств.