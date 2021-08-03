В соцсети объявили сбор денег на лечение избитого накануне танцора шоу-балета Dorofeeva Евгения Гончаренко, который получил черепно-мозговую травму и после трепанации черепа пребывает в тяжелом состоянии.

Автор опубликованного в соцсети сообщения заявил, что медики пока не делают никаких прогнозов относительно состояние пострадавшего парня. Семья Евгения Гончаренко уже потратила на его лечение около 30 тысяч гривен, но сколько еще понадобится денег - не известно.

Напомним, нападение на танцора произошло 1 августа в Киеве неподалеку от кофейни на ул. Антоновича, 45. Парень выходил из клуба "Лифт", когда на него накинулся неизвестный мужчина с синяком под глазом. После этого Надя Дорофеева опубликовала в соцсети фото нападавшего и обратилась к подписчикам и правоохранителям с просьбой как можно скорее найти виновника избиения.

На следующий день злоумышленника, который оказался сотрудником Управления госохраны, задержали и объявили ему о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 8 лет заключения.

Избитый Евгений Гончаренко - 22-летний хореограф, танцор, актер, художник. Он выступает в коллективе танцоров украинской певицы Нади Дорофеевой и занимается авторской хореографией.

По словам Нади Дорофеевой, в результате избиения у танцора произошло кровоизлияние в мозг. Он перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому.