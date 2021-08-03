"Стране" стали известны подробности об убитом сегодня в Одессе человеке.

Как сообщили изданию в Нацполиции, в течение 2020-2021 гг Лачин Мамедов, который и погиб под выстрелами, занимался вымогательством денег и грабежами на территории Одесской области. Его подельниками были Гусейн Эльдар Абдук Ахмедов (06.07.1971) и Амиль Шамилович Маседов (10.04.1975)

По стрелявшему пока у полиции информации нет.

Напомним, сегодня в Одессе неизвестный открыл стрельбу во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, в результате был ранен мужчина (Мамедов), от полученных ранений он погиб в больнице. Стрелок же сел в свой автомобиль и скрылся, правоохранители ввели в городе специальную полицейскую операцию "Сирена", идет розыск стрелявшего.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина начал стрелять из окна многоэтажного дома. Соответсвующее видео появилось в интернете, стрелок говорит, что стреляет "по хохлам". когда к нему пришли правоохранители он сказал, что не понимал, что говорит и назвал свои действия "шуткой".

Также сообщалось, что на выходных в курортной Кирилловке произошла стрельба в результате которой мужчина получил ранение в живот.