Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко спрогнозировал очередную вспышку COVID-19 в Украине в ближайшие две недели. По его оценке, пока ситуация с заражениями находится под контролем и относительно стабильна, но резкий рост заболеваемости может начаться в любом регионе.

Об этом Ганиченко во время онлайн-презентации, которая транслировалась в Фейсбуке школы.

Ганиченко констатировал, что сейчас медицинская система не перегружена: в больницах свободен 91% мест с кислородом и 88% реанимационных коек. Но из-за роста заболеваемости во всем мире ситуация может кардинально поменяться в течение считанных недель.

Эксперт сказал, что статистика инфицирования растет в 20 из 25 регионов Украины.

"Но мы квалифицируем это как рост вверх относительно плато - это еще не вспышка", - уточнил Ганиченко.

Он добавил, что вспышка может начаться в любом регионе. С большей долей вероятности это произойдет в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской и Хмельницкой областях, так как эти регионы дают более половины случаев госпитализаций по Украине.

В Киевской школе экономики советуют руководству всех регионов усилить систему выявления и изоляции контактировавших с заразившимся и нарастить темпы вакцинации от коронавируса.

При этом Ганиченко считает, что нынешние темпы вакцинации в Украине превышают среднемировые и европейские.

"За неделю Украина вакцинирует 1,3% населения", - привел статистику Ганиченко.

Между тем в Украине уже произошел, всплеск инфицирований. Если ко 2 августа было выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом, то к 3 августа - уже 827.

В связи с этим Киев готовится опять вводить жесткие ограничения: через неделю в столице начнется прием заявок на оформление транспортных спецпропусков.