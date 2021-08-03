Президент США Джо Байден считает героями офицеров американской полиции Гюнтера Хашида и Кайла ДеФрейтага, которые 6 января защищали Капитолий от протестующих, а спустя некоторое время покончили с собой.

Об этом американский лидер написал в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 3 августа.

"Когда 6 января Капитолий Соединенных Штатов и сама наша демократия подверглись нападению (о происшествии подробно рассказывала "Страна"), офицеры Хашида и ДеФрейтаг мужественно рисковали своими жизнями, защищая их. Они были американскими героями. Мы с Джилл (первая леди США, жена Джо Байдена - Ред.)молимся об их близких в это трудное время", - написал Байден.

Напомним, американские полицейские Гюнтер Хашид и Кайл ДеФрайг участвовали в сдерживании протеста во время штурма здания Конгресса США, который произошел в день утверждения результатов голосования, согласно которым победил Байден. Оба офицера совершили самоубийство.

При чем они стали не единственными правоохранителями, который покончили с собой после событий в Вашингтоне 6 января. В январе суицид совершили двое полицейский, которые участвовали в разгоне митингующих у Капитолия.