Президент Владимир Зеленский дал старт оказанию Украиной гуманитарной помощи Литве в виде партии колючей проволоки для завершения строительства стены на границе с Беларусью. Предполагается, что украинская "колючка" должна стать препятствием на пути нелегальных мигрантов, от нашествия которых в последние месяцы страдает прибалтийское государство. Об этом сообщается на сайте главы государства.



"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Также подписанный Зеленским указ обязывает Кабмин Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве.

Напомним, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ранее Литва обратилась к Украине с просьбой о гуманитарной помощи в связи с ситуацией на границе.

Как сообщалось, в последнее время в Литве возросло количество нелегальных мигрантов. Литовские пограничники задержали около 1500 человек, попавших в страну с территории Беларуси, большинство из них - выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко это опровергает и, в свою очередь, критикует литовских пограничников.