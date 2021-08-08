Один из самых популярных хитов этого лета - "Юность" и "На часах ноль-ноль" Dabro (Дабро), в составе которой два брата - Михаил и Иван Засидкевичи. Они родились и выросли в Курахово Донецкой области и со временем эмигрировали в Казань (Россия), где снимают и записывают свои клипы.

Пожалуй, каждому слушателю знакомы строки "Звук поставим на всю... и соседи не спят" из песни "Юность", которая стала одной из самых прослушиваемых песен в Яндекс.Музыка, а клип выбился в топ просмотров на YouTube в 2020 году.

Музыканты продолжают наращивать популярность и в 2021 году, исполняя песни про всем понятные чувства - любовь и добро. Они уже смогли поменять отношение миллионов людей к современной музыке и могут потягаться за аудиторию с рэпером Моргенштерном и другими популярными артистами.

Узнавали, в чем феномен группы Dabro, которые полюбились миллионам людей в Украине, России и других постсоветских странах и смогли занять свою нишу - душевных песен под гитару.

Что известно про Dabro

29-летний Ваня и 27-лений Михаил Засидкевичи уроженцы Курахово Донецкой области (сейчас прифронтовая часть, подконтрольная Украине). Пять лет назад - то есть в разгар военного конфликта на Донбассе - они переехали в Казань, где записали трек "Юность", который за несколько месяцев стал лидером многих музыкальных чартов.

На сегодняшний день клип на песню посмотрели свыше 160 млн. человек, премьера песни набрала на этой же площадке свыше 90 млн. Романтическая композиция моментально взорвала YouTube, сделав группу Dabro самой популярной в России.

СМИ называли "Юность" главной песней в России 2020 года. Она же стала второй в Яндекс.Музыке по прослушиванию среди россиян за год и некоторое время удерживала первое место в топ "Shazam Россия".

"Мы вместе достигли таких результатов, спасибо каждому!", - поблагодарили певцы своих слушателей. Песня лидировала и спустя 7 месяцев, что стало прямо таки уникальным случаем!

С "Юностью" вокалисты "Дабро" выступали в "Вечернем Урганте" в сентябре 2020-го.

Сами музыканты в интервью признавались, что в момент написания песни понимали, что она особенная.

"В ней много слов и ноток, пробирающих до мурашек. Это ощущалось на этапе создания, а когда пришла идея для клипа, когда начали отбирать героев, то на репетициях было понятно, что клип получится жизненным и искренним. Эта работа точно зацепит миллионы зрителей", - сделали авторы ставку на хит и не прогадали.

Интересно, что Засидкевичи родились с разницей в два года в музыкальной семье. Отец преподавал вокал в местном ДК и готовил концерты, мама режиссировала культурные мероприятия.

Братья получили музыкальное образование по классу аккордеона в Донецке и Славянске, изначально создавали ремиксы и писали музыку, а с 2013 года создали "Дабро" и начали выступать на концертах. Свой первый концерт они дали в городе Кривой Рог для порядка 40 зрителей за год до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

В комментарии "Зе Интервьюер" музыканты рассказали, что название группы родилось скорее не от слова "добро", а от словосочетания "да бро", типа "да братишка", но добрый музыкальный посыл в музыке тоже у многих ассоциируется с названием.

"Дабро" сотрудничали с другими исполнителями в плане ремиксов и аранжировок, продолжали творить и писать музыку. Так, среди артистов, с которыми работали братья, указывают Bahh Tee, Светлану Лободу (аранжировка на песню "Случайная" и "Парень"), "Касту", Децла, Рему Дигги, Джигану, Сати Казанову, Полину Гагарина и других.

Большая часть музыкального творчества братьев Засидкевичей - мелодичные и танцевальные поп-композиции, без матов, грубостей и других вольностей, встречающихся нынче в подростковой среде. То есть по формату их альбомы можно сравнить с творчеством популярных групп 90-х - "Руки Вверх", "Ласковый май" или "Иванушки". Предполагается, что музыканты и стремяться завоевать ту часть аудитории, у которых их посылы в музыке вызовут не только позитивные ощущения, но и ностальгию.

Но если сравнивать современных русскоязычных исполнителей, то Моргенштерн больше популярен именно в Интернете (поскольку его тексты не проходят телерадио-цензуры), тогда как песни "Дабро" полюбились многим через радиостанции и так называемое "сарафанное радио". Треки мгновенно перекочевали в такси, на курорты, во дворы. Так песня "Юность" стала всенародно известной год назад и полюбилась нескольким поколениям одновременно.

"На часах ноль-ноль" и песни выпускников

А в мае этого года "Дабро" снова написали хит под названием "На часах ноль-ноль". Песню посвятили выпускникам, первой влюбленности и поиску себя в жизни. А клип на нее собрал свыше 17 млн просмотров.

Песня о том, что каждый этап жизни, который заканчивается, может стать началом чего-то нового и большого. Постулатом песни стал девиз группы "Дабро" - "держаться вместе".

Они рассказывают, что между ними нет конкуренции, они поровну делят между собой всё творчество и соцсети. И в первую очередь ориентируются не на финансовый успех, а на творчество и самореализацию.

"Наша цель - реализовать свой творческий потенциал, сделать крутую песню", - говорят украинские музыканты, которые сами пишут свои песни, занимаются их аранжировкой, режиссируют и монтируют клипы.

Братья признаются, что стали обращать внимание, как остальные певцы пытаются повторить успех их группы, нарочито вставляя в текст песен слова "душа" или "гитара", но это не получается, потому что секрет один - "нужно делать все от души", говорят ребята.

Получив международное признание, парни остаются простыми и искренними, их часто приглашают на интервью, в которых они рассказывают, что их хит "Юность" знают больше, чем исполнителей. Но они изначально не ставили себе цель, чтобы их музыка у слушателей ассоциировалась исключительно с их лицами.

2021 год для группы и "Юности" тоже стал плодотворным: песня победила в "Золотом граммофоне", а группа стала открытием года по версии Top Hit Music Awards, завоевала несколько наград на Премии ru.tv и Муз-ТВ.

По словам музыкантов, альбом "Юность" буквально пропитан атмосферой дружного уютного двора, романтикой, воспоминаниями, поэтому песни становятся близкими каждому.

Также известно, что песня "На крыше" (21,4 млн) стала саундтреком к полнометражному фильму "Музыка крыш". Она олицетворяет определенный этап жизни, начинается с эмоций от первой юношеской влюбленности, с приключений типа залезть на крышу, рисовать на стене признания. А завершается любовью взрослого человека, готового на многое ради близкого человека. Это объединение всей палитры чувств и эмоций, знакомых каждому", - поделились братья в интервью muz-tv.

Поэтому не исключено, что нас ждет еще не один хит от "Дабро".

Когда одни песни группы становятся хитами, это добавляет просмотров и остальным ранее менее популярным песням, таким как "Москва" (761 тыс. просмотров в YouTube), "Кажется" (302 тысячи), "Думать о тебе" (3,4 млн), "Я по частицам" (1,9 млн), "Что же ты молчишь" (5,2 млн), "Я тебя лю" (700 тыс), "Поцелуй" (29 млн), "Мой путь" (3 млн) и др.