31 июля исполнился ровно год с момента жуткого нападения на телеведущую "Интера" Анастасию Луговую. Об этой истории подробно писала "Страна".

Ранее трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил Анастасию и пытался изнасиловать в поезде "Мариуполь - Киев" на глазах у ее малолетнего сына.

За год в этом резонансном деле произошел переломный момент. Весной, прямо накануне очередного судебного заседания, обвиняемый Рудзько умер - прямо в СИЗО. Официальная причина смерти - онкология.

Отметим, что Анастасия Луговая судилась не только с Рудзько, но и с "Укрзализныцей". Госкомпанию журналистка считает также виновной в случившемся, так как там не смогли обеспечить безопасность пассажирки в ночном поезде, где на нее напали. Кроме того, как ранее сообщала "Страна", проводники даже предлагали Анастасии деньги за молчание.

Однако дело о нападении на журналистку "2 в 1" (и на "Укрзализныцю", и на Рудзько) было закрыто в апреле 2021 года по причине смерти обвиняемого. И автоматически прекратилось рассмотрение иска против УЗ.

Адвокаты Анастасии Луговой сразу же подали новый иск на "Укрзализныцю". Вскоре в суде начнут рассматривать новый иск ведущей против железнодорожной компании.

Но первое судебное суд назначил на сентябрь - спустя целых 5 месяцев после подачи апелляции.

"Мы подали отдельный иск на Укрзализныцю как апелляцию сразу после того, как по причине смерти Рудзько закрыли уголовное дело. Это было еще в апреле. А первое заседание по этому делу Печерский суд назначил аж на 2 сентября. Через 5 месяцев. Вот что меня раздражает в нашей судебной системе. Тем временем 31 июля уже был год, как случилось происшествие. Уже устала от этих судов и перерывов между ними", - рассказала "Стране" Анастасия Луговая.

Она добавила, что "Укрзализныця" не признает свою вину в том, что случилось с Анастасией Луговой в поезде "Мариуполь - Киев". А значит, судебный процесс может затянуться.

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в поезде Мариуполь – Киев трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил Луговую и попытался изнасиловать на глазах у сына. Проводники УЗ просили девушку не вызывать полицию и предлагали деньги за молчание.

Также мы писали, что на первом же судебном заседании Рудзько попросил у Анастасии Луговой, на которую напал, прощения, а в качестве компенсации за нанесенный ущерб предложил оплатить ей поездку в Египет.