Супруга Николая Чауса, Светлана, в комментарии "Стране" не исключила, что в среду, 4 августа, приедет в Киев на суд по мере пресечения для экс-судьи.

"Возможно", - ответила Светлана Чаус на вопрос, собирается ли присутствовать на судебном заседании 4 августа.

Она добавила, что ей все еще не удалось поговорить со своим мужем. Связь с Чаусом она держит через адвоката, который передает ей слова супруга.

"Пока общение через Ростислава Юрьевича (адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец - Ред.)", - заявила Светлана Чаус.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) получил от НАБУ ходатайство об избрании меры пресечения для экс-судьи Николая Чауса, который на данный момент находится под защитой Службы безопасности Украины. Заседание назначено на 14:00 4 августа.

Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что НАБУ известно место нахождения его подзащитного, который находится под опекой СБУ. Защитник не исключил, что детективы НАБУ будут требовать у спецслужбы доставить Чауса в суд.

Также мы сообщали, что Рябошапка и Лерос заявили, что Зе лично встречался с Чаусом, но на Банковой это назвали "болезненными фантазиями".