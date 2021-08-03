В Киеве заканчивается американская вакцина Moderna. "Лишний" препарат везут из регионов
Выделенное количество доз американской вакцины "Moderna" для Киева почти закончилось, но ее привозят из регионов, где не используют такое количество вакцин и прививают всех желающих.
Об этом региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк сообщил "Стране".
"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.
Также он сообщил, в каких именно районах столицы сейчас все желающие могут получить вакцину Moderna.
"Сейчас полно вакцины Moderna в Соломенском районе, в Оболонском, в Шевченковском, в Дарницком. В четвёртой клинической больнице можно записаться на Moderna, там живая очередь. Они сами привезли из регионов. А у некоторых районах такого нет, не буду их назвать, потому что они отказываются ехать. Например, звонят и говорят: "Если нужна моя помощь, то могу". И начинает философствовать, что может через два года, он считает, что это мне помогает. А есть такие, которые звонят и говорят: "Я в машине, говорите куда ехать. Я привезу и буду вакцинировать". Сейчас у нас вакцины
Moderna в полтора раза больше, чем нам выделили — 155 500 доз. И если до 10 августа какой-то регион скажет, что не может использовать, что для Киева дико, если дело касается вакцины "Moderna" — мы поедем туда и заберём эту вакцину. Лишь бы люди шли и кололи. Если она для вас лучше — возьмите, колите, хотя вся вакцина хорошая", — сообщил Животенюк.
Напомним, в МОЗ оценили эффективность вакцины Moderna против штамма коронавируса "дельта".
Также сообщалось, что ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков от 12 лет.