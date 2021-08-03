Выделенное количество доз американской вакцины "Moderna" для Киева почти закончилось, но ее привозят из регионов, где не используют такое количество вакцин и прививают всех желающих.

Об этом региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк сообщил "Стране".

"Наша первая квота вакцины Moderna фактически уже закончилась, так на город выделили 97 500 первой дозы вакцины. Уже остались остатки, мы их докалываем, и с 15 августа поступит опять такое же количество доз — 97 500 на вторую дозу тем, кто первый раз вакцинировался Moderna. Она будет в большом количестве, но не "первачкам". Но мы обзваниваем все области и спрашиваем, может, они не используют Moderna и у них есть остатки. Таким образом мы уже дополнительно привезли 41.000 доз Moderna из Херсона, Чернигова, Житомира, Луцка. Сегодня поехали в Тернополь и Хмельницкий и привезём ещё 17.000 доз. Но есть одно "но". Едет за вакциной исключительно какой-то район. Например, в очереди был Подольский район столицы. Они организовали все: машину, термостаты, сумки охладительные элементы. Из 10.000 доз, которые они привезут — большую часть заберут себе на район", — отметил Животенюк.

Также он сообщил, в каких именно районах столицы сейчас все желающие могут получить вакцину Moderna.

"Сейчас полно вакцины Moderna в Соломенском районе, в Оболонском, в Шевченковском, в Дарницком. В четвёртой клинической больнице можно записаться на Moderna, там живая очередь. Они сами привезли из регионов. А у некоторых районах такого нет, не буду их назвать, потому что они отказываются ехать. Например, звонят и говорят: "Если нужна моя помощь, то могу". И начинает философствовать, что может через два года, он считает, что это мне помогает. А есть такие, которые звонят и говорят: "Я в машине, говорите куда ехать. Я привезу и буду вакцинировать". Сейчас у нас вакцины

Moderna в полтора раза больше, чем нам выделили — 155 500 доз. И если до 10 августа какой-то регион скажет, что не может использовать, что для Киева дико, если дело касается вакцины "Moderna" — мы поедем туда и заберём эту вакцину. Лишь бы люди шли и кололи. Если она для вас лучше — возьмите, колите, хотя вся вакцина хорошая", — сообщил Животенюк.

Напомним, в МОЗ оценили эффективность вакцины Moderna против штамма коронавируса "дельта".

Также сообщалось, что ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков от 12 лет.