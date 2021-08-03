Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров еще раз прокомментировал позицию Владимира Зеленского по поводу тарифов на электроэнергию.

"Резкого увеличения тарифов не будет, а для многих его не будет вообще", - сказал Никифоров во время сегодняшнего брифинга, дав понять, что повышение все-таки будет, но для некоторых категорий населения сохранят нынешние тарифы.

По словам Никифорова, с конкретной схемой власти определятся до 24 августа.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны пообещал не допустить повышения тарифов на электричество, но это касается только "уязвимых частей населения".

Между тем, в день тарифного заседания Совбеза, НКРЭ приняла важное для рынка электроэнергии решение - о повышении предельных цен в сегментах "на сутки вперед" и внутрисуточном. При этом верхняя планка взлетела почти на 61%, до 2 гривен за киловатт в ночные часы и до 4 гривен днем. Регулятор назвал такое решение вынужденным. "Страна" подробно разбиралась в этом вопросе.

Также мы сообщали, что Кабмин отложил до сентября повышение тарифов на электроэнергию для украинцев.