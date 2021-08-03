В Украине конец июля показал рост заболевших коронавирусом. Он постепенный, но неумолимый. С 400-600 заболевших в день статистика доросла до 800-900.

Растут и госпитализации, а также - позитивность ПЦР-тестов, которая удвоилась.

Причем повторяется кривая прошлого лета, когда рост пошел также в конце июля - и закончился он только в ноябре, увеличившись в 16 раз.

Чего ждать на этот раз и как начинается новая волна коронавируса - разбиралась "Страна".

Подходит к тысяче в сутки

В Украине начинают проявляться очертания новой волны коронавируса. В последние дни июля количество заболевших стало периодически превышать 800-900 случаев. Это самые высокие показатели в июле.

Да и в первые дни августа число новых инфицированных за 2 августа уже один раз стало более восьмиста. То есть - ежедневный прирост немного увеличивается.

В отдельных регионах уже пошел тревожный рост госпитализаций. Уже в пяти областях она не соответствует показателям "зеленой" зоны карантина (должно быть менее 50%).

Хуже всего в Тернопольской области. Там превышение идет уже второй день, и за 2 августа показатель составлял 136,4%. На Закарпатье допустимая норма превышена третий день подряд. Ровенская - второй.

Дальше располагаются Хмельницкая и Черкасская области - там превышение на несколько процентов.

Блогер Евгений Истребин, который анализирует коронавирусную статистику, заявил, что позитивность ПЦР-тестов с середины июля выросла вдвое - до 4,2%.

Также, по его расчетам, За последние семь дней заполнение койкомест выросло более чем в пять раз.

"За прошедшие 7 дней заняли 371 койкоместо. За предыдущие 7 дней было заполнено всего 70 койкомест, а еще неделей ранее было освобождено 107 коек", - подчитал Истребин. По его мнению, ухудшение ситуации идет почти во всех областях.

"Рост идет везде", - резюмирует эксперт.

Отметим, что точно такое же ухудшение ситуации наблюдалось в конце июля прошлым летом. Рост начался в последних числах месяца и непрерывно продолжался до конца ноября.

В 16 раз. Рост с конца июля по ноябрь 2020 года

Причина, что сейчас, что тогда - в периоде отпусков, когда никто не соблюдает карантина и дистанции.

Разница с прошлым годом лишь в том, что тогда мы стартовали с тысячи случаев за сутки, а сейчас - с 800-900. То есть пока ситуация на 10-20% лучше, чем тем летом.

Ограничения для непривитых. Что обещают, если наступит локдаун

Тем не менее, власти уже морально готовят народ к локдауну.

Хотя введут ли его - пока вопрос. Несмотря на то, что прошлой осенью рост был перманентный (см. картинку выше), первые ограничения ввели только в конце ноября, когда устроили "локдаун выходного дня".

Этим же летом говорят, что новые карантинные меры могут ввести раньше. Но закрывать бизнес пока не планируют. Пока планы такие: свободно жить будут те, кто привился, а вот невакцинированных ограничат в правах.

В частности, Минздрав анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать только те школы, где вакцинированы не менее 80% учителей (по состоянию на август привиты примерно половина педагогов от общего количества).

Ограничения могут коснуться и представителей других профессий. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что будет логичным, если подобные ограничения введут и для транспортников, предприятий общественного питания и вообще для коммерческих и коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

Заговорили в Минздраве и о введении внутреннего ковид-сертификата в виде QR-кода, по которому будут пускать в публичные места.

Как сообщил, главный санврач Украины Игорь Кузин, в Украине изучают опыт других стран, в которых предлагают привитым от коронавируса разные преимущества, например, пропуск на массовые мероприятия.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, но в Минздраве собираются определиться в ближайшее время. Хотя дилемма непростая: например, в Москве от идеи QR-кодов довольно быстро отказались.

Причина в том, что при нынешнем уровне вакцинации, клиентуры заведениям все равно будет не хватать, поэтому им дешевле закрыться, чем простаивать пустыми, но работающими. Добавим, что в Киеве пока уровень вакцинации ниже, чем в Москве. То есть тут эта проблема будет стоять даже острее.

То есть пока список новых ограничений, которые могут ввести, выглядит так:

- Будут работать школы, где привиты не менее 80% учителей

- К работе на транспорте, в сфере общественного питания и других структурах, где работники напрямую контактируют с людьми, могут допускать только вакцинированных

- Могут ввести внутреннюю справку для привитых в виде QR-кода, которая будет выполнять роль пропуска.