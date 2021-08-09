Предстоящая неделя с 9 по 15 августа будет важна в плане политики и экономики, однако это будет малозаметно на обывательском уровне. Общий вектор этой недели описывается следующими моментами: события принесут множество скучных обязанностей даже для тех, кто будет в это время находиться в отпуске.

Тем, кто остается на работе, отсидеться не получиться точно. Марс и Венера в Деве добавит неразберихи и множество вопросов организационного и делового характера, заставит быть более внимательным к деталям, урезать траты, отказать себе в желанной покупке или дорогостоящей поездке. Однако силы воли и выдержки на всё это будет предостаточно, поэтому с искушениями будет более-менее легче справиться, чем с массой навалившихся обязательств.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе вам не захочется нести в мир красоту и гармонию, а события на работе покажутся вам унылыми и скучными. У некоторых представителей вашего знака дела могут идти кувырком. В конце недели вероятны проблемы в личной жизни. Зато есть шанс улучшить коммерческую деятельность и получить приятное известие.

Телец (21.04 - 21.05)

У Тельцов может быть много уверенных и обязательных действий, но с некрасивым результатом. Это может вызвать резкие смены настроения в течение недели. Удерживайтесь от формального подхода к делам, делайте лучшее из того, что умеете, но не увлекайтесь излишним перфекционизмом. Так вы не будете чувствовать нехватку ресурсов и сил к концу недели.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Прежде чем браться за работу, подумайте о том, какие последствия она принесет миру и стоит ли за нее браться. Вам нужно оградить себя от общения с людьми, которые заставляют вас испытывать дискомфорт или негативные эмоции. Не доверяйте чересчур назойливым коллегам и максимально контролируйте свои слова и действия, чтобы никто не смог вывести вас из равновесия.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы можете на себе ощущать некоторое неприятие со стороны социума. Звезды советуют вам проявить максимальную решительность и никому не позволять диктовать вам какие-либо условия. Тем более те, которые вы не приемлите. Середина недели подарит приятные знакомства и начало романтических отношений.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе вы найдете возможность по-новому обойти старые ограничения. Благодаря своей дипломатии и умению находить компромисс вы справитесь со всеми возможными конфликтами. В середине недели вас ожидает период влюбленности и познания подлинной ценности отношений. А чтобы узнать, есть ли у вашего союза перспективы, загляните в любовный прогноз на 2021 год.

Дева (24.08 - 23.09)

До 15 августа вы будете действовать скорее по указкам более опытных родных, а после этого ваша предприимчивость возрастет до небывалых ранее высот, появится хитрость и бойкость. Главное уметь концентрироваться на поставленной задаче и не замечать препятствий, которые могут периодически возникать на вашем пути.

Весы (24.09 - 23.10)

Все ваши усилия в плане работы будут весьма конструктивными. Вы будете предлагать свежие идеи, которые можно быстро внедрить и тут же получить результат. К концу недели у вас может накопиться много домашних дел, лучше оставить их до выходных, а вторую половину рабочего дня направить на небольшие путешествия и самообразование.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Эта неделя для Скорпионов станет началом приятных перемен. Вам могут поступить предложения о смене работы, вы также легко добьетесь успехов в индивидуальном творчестве. Среди близких найдете понимание и поддержку. Главное контролировать темные стороны своей натуры и на всё происходящее реагировать спокойно.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Текущие события недели поглотят вас с головой. Успех будет ждать вас в любой сфере - будь это благоустройство дома или охраны жилья, финансовые операции, вопросы здоровья или далеко идущие планы. Однако в любом процессе не отказывайтесь от помощи окружающих и сохраняйте чувство юмора. Для вас летние события только начинаются, и это подарит прекрасное настроение.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам необходимо перезагрузить денежную тему и возвратиться к старой и проверенной системе заработка и накопления капитала. Особенно это касается тех представителей, последние денежные решения которых оказались неудачными. В этом вопросе вам не помешает подучиться у кого-то из близких. Родные люди вполне могут подкинуть вам несколько конструктивных выходов и работающих методик.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вас накроет чувством свободы, которое позволит оказаться в своей привычной стезе. Однако на этой неделе вы будете продолжать двигаться не по новой траектории, а по еще не забытой старой. В общем, звезды рекомендуют вам повторять удачные опыты прошлого времени, находить пути для своей реализации и финансового благополучия.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вам предстоит еще одна неделя в подвешенном режиме. Вокруг может происходить для вас непонятная и зыбкая реальность. Вроде бы и работа в удовольствие и хобби приносит радость, но все происходящее не дает ощутить уверенную почву под ногами. Звезды советуют вам ничего не планировать слишком далеко, работать над внешностью, душевным здоровьем и оттачивать здоровый образ жизни.

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