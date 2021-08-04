На литовско-белорусской границе - серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока в Литву через Беларусь.

Литовцы начали возвращать беженцев в Беларусь и строить стену из колючей проволоки на границе с Беларусью (ее, кстати, любезно предоставила Украина, назвав это гуманитарной помощью), а белорусы в ответ - выводят погранвойска на учения к литовской границе.

Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают.

При том Европа крайне пассивно реагирует на миграционные проблемы Литвы, что еще раз ставит вопрос о реальности "европейского единства".

Узнавали, чем грозит набирающий обороты миграционный кризис и эскалация отношений Литвы с Беларусью.

"Это айтишники из Беларуси едут поддержать Тихановскую"

Именно Литва вместе с Польшей, как считается, сыграли самую большую роль в организации антиправительственных протестов в Беларуси год назад, в Литве получила убежище Светлана Тихановская, оппонентка Лукашенко, а также другие противники Бацьки, среди которых много айтишников.

В соцсетях уже шутят, что это в Литву хлынули "айтишники из Беларуси - приехали поддержать президента Тихановскую".

На самом деле в июле, после усиления европейских санкций против Беларуси, в Литву начали массово проникать тысячи беженцев, в основном из Ирака. Компания Iraqi Airways не только поставила на маршрут в Минск самый вместительный самолёт, но и собирается повысить число рейсов.

Их количество, по данным литовской службы охраны государственной границы, выросло в рекордные 40 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (почти 4 тысячи мигрантов против 80). Ситуация напоминает начало миграционного кризиса 2015 года, когда в Европу хлынули потоки сирийских беженцев.

В минувшие выходные литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов, размещать новых негде, и они стали возвращать беженцев в Беларусь.

При этом Вильнюс винит Минск, который якобы попустительствует переходу беженцев. В ЕС грозятся санкциями против лиц, якобы причастных к организации нелегальной миграции в Беларуси.

"Европейский союз и его государства-члены осуждают то, что белорусский режим превратил мигрантов и беженцев в инструмент политического влияния. ЕС рассмотрит возможность использования ограничительных мер против нарушающих права человека лиц, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов, и против тех, кто иным образом причастен к торговле людьми", - заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас назвал отношение Минска "гибридной войной".

"Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а особенно - стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и координированного ответа Балтийских стран", - цитирует Анушаускаса 29 Delfi.lt.

Литва, которая, кстати, в прошлый миграционный кризис отказалась принимать беженцев, которых в ЕС пытались распределить по всем странам содружества, теперь просит Брюссель о помощи - разгрузить страну от невиданного наплыва нелегалов.

Боррель однако уже открестился, мол, не все мигранты получат убежище в Евросоюзе.

"Лица, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть выдворены", - сказал он. В Литве опасаются, что "выдворят" их снова к ним.

Литовские власти грозятся пустить их дальше, в Западную Европу.

"Конечно, мы не хотим позволить им путешествовать дальше на Запад. Зачастую их цель - Германия. Но если их будет всё больше, нам не хватит ресурсов. И тогда придётся пропустить их дальше", - заявил замминистра иностранных дел республики Мантас Адоменас, по словам которого Литва может принят не более пяти тысяч мигрантов (то есть предел уже почти достигнут).

Раскол элит и угроза кризиса в Литве

В Литве говорят, что поток беженцев вызвал панику среди населения и разделили элиты.

"В Литве многие считают, что Лукашенко открыл границы для нелегалов, чтобы надавить на ЕС и заставить отменить санкции. Беженцы специально летят в Беларусь, чтобы мигрировать в ЕС, их подвозят автобусами к границе с Литвой. В приграничных городках митингуют против размещения нелегалов по соседству. Сами беженцы тоже бунтуют, не желая быть выдворенными. Обстановка накаляется. Часть литовских элит склоняется к тому, что надо договариваться с Минском, или, во всяком случае, не ужесточать санкции. Другие считают, что, наоборот, нужно закрыть границу и усилить санкции. С другой стороны, ЕС пытается дистанцироваться - как считают некоторые, в отместку за то, что пару лет назад Вильнюс отказался принимать беженцев по брюссельским квотам. Все это может вызвать внутриполитический кризис, усиленный коронакризисом, а также к напряженности в отношениях с ЕС", - сказал "Стране" литовский журналист Мариус Радаускас.

В Беларуси отметают обвинения в преднамеренном "открытии границ" для беженцев. Президент Лукашенко уверяет, что Минск продолжает выполнять свои обязательства на границе с Литвой, "но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно стране и финансово возможно".

И даже сейчас, говорит он, несмотря на санкции, Беларусь борется с нелегальной миграцией, поставками наркотиков и оружия. Причём, по словам Лукашенко за свой счёт, тогда как ранее эти мероприятия финансировались Евросоюзом.

И возмущается, что ЕС ждет, что после введения санкций Минск будет усиливать защиту ЕС от беженцев.

"Против нас ввели санкции, и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно", - заявил Лукашенко на встрече с белорусскими дипломатами.

Правозащитный ход

В экспертной среде одной из причин нынешнего обострения между Литвой и Беларусью считают планы Вильнюса создать международный трибунал по Беларуси.

"Литовцы лоббировали эту задумку и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Подчеркивалась аналогия с трибуналом по бывшей Югославии. По плану, Литва, осуществив эту задумку, должна была стать моральным лидером Европы в борьбе за права человека. Лукашенко и решил использовать для ответного удара все тот же правозащитный дискурс. Дискредитировать врага его же оружием. И, судя по развитию ситуации, у него получается. Разгромный репортаж New York Times о литовском кризисе, в котором мигранты выставлены невинными жертвами, а Литва их палачом – не случайность. Вильнюс вынужден идти против господствующей на Западе мигрантофильской идеологии, и скоро от навязываемого литовским правящим классом Западу образа себя как убежденных борцов за права человека (в России, в Белоруссии и далее везде) ничего не останется", - полагает Александр Носович, эксперт по странам Прибалтики.