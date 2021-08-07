Сегодня 28-й лунный день, когда Луна находится в созвездии Льва и гарантирует гармоничный и светлый период, когда все задуманное удастся, а благие начинания приведут к успеху. Впрочем, некоторым знакам зодиака будет немного сложно завершить все дела в установленное время. Это касается Львов, Близнецов, Тельцов, Стрельцов и Дев. Чтобы вложиться в дедлайн, важно контролировать эмоции в общении с коллегами, не торопиться с переходом на новое место работы и не обращать внимание на негатив и энергетических вампиров.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня любимые дела будут идти как никогда хорошо, особенных успехов вы сможете добиться, работая в коллективе единомышленников. Звезды не советуют вам браться за новые дела, не закончив прежние начинания. Уделите максимум своего внимания текущим вопросам. В частности, могут возникнуть непредвиденные трудности с ремонтом техники. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь со стороны родных.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вас ждет успех в работе даже в выходной день. Не отвлекайтесь на мелкие конфликты, ищите новые источники информации и расширяйте свой кругозор, чтобы реализоваться максимально. Если желаете достичь большего, позволяйте себе мечтать о будущем и не отвлекайтесь от поставленной цели. Так вы очень скоро достигнете успеха!

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня ваша уверенность позволит вам успешно провести любые переговоры на самые сложные или неприятные для вас темы. Обратите внимание на сон, который увидите накануне, он станет вещим и укажет вам правильный путь, чтобы не потерять драгоценное время, избежать конфликтов на работе и в семье. Вечером вы получите вознаграждение за свои усилия. Просто наслаждайтесь вниманием и сюрпризами, которые вам подготовили близкие.

Дева (24.08 - 23.09)

Идеальный день для планирования и педантичных просчетов. Вы сможете рассчитать любое событие до мелочей. Если возьмете на себя всю ответственность, сможете избежать многих недоразумений. Сегодняшняя дата идеальная, чтобы уладить отношения с родными. Но не торопите события. Все сложится именно так, как вы хотите. Нужно только немного подождать.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы хорошо справляетесь со всеми задачами, которые вам ставит руководство, но иногда не знаете, когда следует проявить инициативность, а когда, наоборот, расслабиться и немедленно отдохнуть. Вот сегодня как раз тот день, который вы можете провести так, как планировали, не обращая внимания на окружающих. Не медлите с решениями, сразу предупреждайте на счет ваших планов или отпуска.

Как сообщала "Страна", Овну, Тельцу, Близнецам, Львам, Весам и Рыбам нужно быть предельно собранными в августе.

Также мы писали о том, что эта неделя подарит Близнецам приключения, а Девам - новые перспективы.