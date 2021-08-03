Европейский суд по правам человека открыл производство по иску к Украине председателя политического совета Виктора Медведчука, которого Печерский районный суд Киева оставил под домашним арестом до 7 сентября.

Соответствующее официальное письмо ЕСПЧ обнародовал народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в своем Тlegram-канале во вторник, 3 августа.

Согласно документу, ЕСПЧ может рассмотреть дело Медведчука уже в ближайшее время, как приоритетное.

Также Кузьмин считает, что суд в Европе рассмотрит дело раньше украинского: "А решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента арезидента", - написал Кузьмин.

Напомним, в мае Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. При этом сами нардепы обвинения отрицают.

После этого, для Медведчука избрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. Тзначально такая меря была назначена до 9 июля, но потом ее продлили до 7 сентября.

В свою очередь, Медведчук обжаловал действия Киева в отношении себя в ЕСПЧ.