Украинский блогер Олег Стефаник обратился в Службу безопасности Украины с СБУ с просьбой запретить въезд в нашу страну российскому певцу Филиппу Киркорову, добавив его в черный список. В ответ на это спецслужба заявила, что ближайшие три года артисту не разрешено посещать Украину.

Об этом сообщил Олег Стефаник на своей странице в Фейсбуке, прикрепив в соответствующем посте ответ СБУ в первый день августа.

В ответе СБУ сказано, что блогер к ним обратился 29 июня. На электронную почту спецслужбы Стефаник прислал письмо с требованием добавить российского артиста в черный список. В результате, как видно из ответа, с 7 июня СБУ запретило Киркорову въезд в Украину на три года.

Напомним, 24 июня по представлению СБУ Филиппа Киркорова внесли с список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Причина, по которой это сделали, тогда была неизвестна. Через три дня певца убрали из черного списка.

Сам певец в ответ на это заявил, что "переполнен чувством гордости и радости" и поблагодарил своих украинских поклонников.

Позже в СБУ не смогли объяснить, почему российского артиста сначала внесли, а потом убрали из этого списка. Спецслужба сослалась на то, что ведомство вынесло такое решение на основании данных Минкульта.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему Киркорова объявили угрозой нацбезопасности Украины.