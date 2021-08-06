Сегодня 6 августа, 27-й лунный день в созвездии Рака, который принесет удачу в общении, личных и деловых переговорах, знакомствах по работе. Многим знакам зодиака сегодня понадобится организованность и храбрость, чтобы навести порядок в финансовых документах и задуматься о дальнейших перспективах.

Астрологи называют три знака Зодиака, для которых сегодняшний день станет особенно удачным. Это Лев, Весы и Козерог.

Лев (23.07 - 23.08)

Вас ждет успех в деловых переговорах и решении сложных вопросов на работе. Вдвойне удачливые будут представители знака, рожденные с 5 по 9 августа. Вы почувствуете внутреннюю уверенность в собственных силах и будете способны горы свернуть, чтобы добиться своего. Не останавливайтесь, даже маленькие шаги значительно продвинут вас в профессиональных делах.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня удачный день для планирования будущего и укрепления отношений с друзьями и родными. Но прежде чем захотите всем угодить, начните с себя. Некоторых представителей вашего знака ожидает напряженный период в работе, но благодаря вашей напористости и смелости всё уладится уже к вечеру. Вторую половину суток по возможности посвятите спокойному отдыху и перезагрузке.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вас ждет благоприятный день для знакомств и путешествий. Однако конец недели - не совсем подходит для собеседований, смены работы или обращений в госучреждения. Если только вы чувствуете в себе силы и есть поддержка близких - можете дерзать. Но учтите, что такая бравада может потребовать от вас посвятить выходные полному расслаблению и комфортному отдыху, чтобы не перегрузить свой организм эмоционально.

Остальные знаки зодиака в зависимости от профессиональной направленности могут добиться успеха в проведении презентаций, подведении итоговых результатов работы, оформлении документации, составлении рабочего графика на следующую неделю, укреплении здоровья.

В августе 2021 года планы Овнов вызовут скепсис окружающих, а Весы достигнут гармонии в любви.

Напомним также про знаки зодиака, которым нужно быть предельно собранными в августе.

Также мы писали гороскоп на неделю со 2 по 8 августа, который подарит приключения Близнецам и новые перспективы Девам.