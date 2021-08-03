В течение последнего года в Германии заметно увеличилось количество граждан старше 100 лет, при этом абсолютное большинство немецких долгожителей (80%) - женщины. Среди ученых нет единого мнения на счет того, почему так происходит.

Об этом сообщает статистическое ведомство ФРГ во вторник, 3 августа.

Согласно его данным, в 2020 году в Германии проживало 20 465 людей, старше 100 лет. При этом годом ранее их количество было на 3523 человека меньше. Таким образом, на данный момент долгожители составляют 0,025% немецкого население.

Однако большинство долгожителей, то есть 80% - это женщины. На сегодняшний день ученые не пришли к единому объяснению того, почему женщины живут дольше, связан ли это с генетикой или образом жизни. В целом на продолжительность жизни населения влияет улучшение жизненных условий и развитие современной медицины.

То, что женщины живут дольше мужчин заметили не только в Германии, но и во многих странах мира. Среди главных причин, почему так происходит, ученые выделяют три основных: гены, гормоны, образ жизни и род занятий.

Напомним, в 2019 году странами с самой высокой ожидаемой продолжительностью здоровой жизни стали Швеция и Испания.