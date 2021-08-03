Целая семья - родители и трехлетний ребенок - погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе между Хмельницким и Староконстантиновом, где на большой скорости столкнулись две легковушки - Dacia Logan и Mersedes.

Об этом сообщает ТСН.

Жертвами смертельной аварии стали жители Львова - 38-летний мужчина, его 40-летняя жена и их трехлетний сын. Они находились в салоне Dacia Logan. За рулем Mersedes, как выяснилось, был инспектор патрульной полиции Хмельницкого. По данным следствия, именно он является виновником столкновения автомобилей. По предварительным данным, Mersedes спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу.

По факту смертельного ДТП прокуратура уже открыла уголовное производство. Полицейский задержан, также в связи со случившимся его отстранили от работы.

Ранее "Страна" писала о том, что модель и экс-помощница главы Львовского облсовета после ДТП под наркотиками отделалась штрафом и лишением прав.

Также мы сообщали, что в тройном ДТП на трассе Киев - Чоп ранения получили двое детей и погибла двухлетняя девочка.