Украинка Алла Черкасова, выступающая в вольной борьбе в категории до 68 кг, завоевала еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде. В матче за третье место она победила хозяйку соревнований – японку Сару Досе.

Отметим, это уже седьмая медаль Украины на Олимпийский играх, которые проходят в Японской столице - Токио. С начала соревнований спортсмены нашей страны завоевали шесть бронзовых медалей и одну серебряную.

Днем ранее в вольной борьбе в категории до 68 кг Алла Черкасова в полуфинале Олимпиады проиграла американке Тамире Менса.

Сегодня также украинские борцы греко-римского Парвиз Насибов и Жан Беленюк вышли в финал Олимпийских игр, где они поборются за золото. Примечательно, что в 1/2 финале первый соревновался с многократным чемпионом Африки, где по ходу схватки он проигрывал 0:6. Только в последние минуты украинский борец вышел на фееричный результат и со счетов 7:6 вышел в финал.

Жан Беленюк соревновался в весе до 87 килограмм. В полуфинале он победил Ивана Хуклека из Хорватии о счетом 7:1.

Результаты всех спортивных видов Олимпиады-2020 (2021) с общекомандным зачетам по странам можно посмотреть в нашем обновляемом материале.